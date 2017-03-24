أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن مقتل 6 عسكريين روس في الشيشان، وفق ما ذكرته …أكمل القراءة »
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يلدريم: النظام الرئاسي يقوّي شوكة البرلمان والحكومة
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مجلس حقوق الإنسان الأممي يتبنى قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي
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اتهامات حقوقية لقوات “حفتر” بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب
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بـ 4 رصاصات في رأسه.. اغتيال الأسير الفلسطيني المحرر “مازن فقهاء” في غزة
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طارق السويدان : لولا المغيبين لتخلصت الشعوب العربية من حكم الاستبداد
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المعارضة السورية: عرضنا على دي ميستورا أفكارنا بتفصيل عن الحكم الانتقالي
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د. نبيل العتوم يكتب: إيران واليهود وقصة الإنقاذ
رفض وزير الخارجية الإيراني؛ محمد جواد ظريف, بقوة غير مسبوقة مزاعم بنيامين نتنياهو، التي …أكمل القراءة »
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مجدي مغيرة يكتب: النصر لا يكون في اتجاه واحد .. وكذلك الهزيمة
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يحيى عقيل يكتب: عمارة العريش!
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خليل الجبالي يكتب:أما آن للظلم أن ينكشح
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د. عزالدين الكومي يكتب: الصحافة الصفراء ودورها الأمني
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عادل أبو هاشم يكتب: أحلام التـمـيـمي .. عـروس فـلـسـطـين
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محمود صقر يكتب:المرأة الغامدية ومريم المجدلية
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د. زياد موسى عبد المعطي : التفاؤل طبيعة إنسانية
التفاؤل طبيعة إنسانية، فالإنسان يولد متفائل بطبعه، ويمارسه في حياته اليومية، وإليه تدعو الشريعة الإسلامية، …أكمل القراءة »
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د. عبد الحكيم المغربى : الحرب أصبحت علنية
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محمد عبد الرحمن صادق: والد الشهيد عبدالله هلال يكتب خواطره مع ابنه
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عاصم أبو الخير: العروس المسنة.. ضحية حكومات محبطة
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محمد عبدالرحمن صادق: رمسيس الثاني يقفز من قارب الانقلاب وينضم للشرعية!
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أجواء تفاؤل بعد لقاءات العثماني بالأحزاب المغربية قد تنتهي بتشكيل الحكومة بعد طول انتظار
من الإحجام ووضع العراقيل إلى الرغبة القوية في المشاركة في الحكومة المغربية بقيادة د. سعد …أكمل القراءة »
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الإمارات تحاول معالجة الأزمة مع الجزائر التي تسببت بها تصريحات حاكم الشارقة
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حاكم الشارقة يثير غضب الجزائريين بالطعن في ثورة المليون شهيد
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بعد إسقاط “الشيوخ” وإصرار “الرئيس” .. موريتانيا تتجه لاستفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية
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غلق “مدارس القرآن” بالجزائر.. خطة لتدمير العقيدة واللغة العربية
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الانقلاب يسرق “عيش” المصريين..بعد أن سرق الحرية..والعدالة الاجتماعية
“يلغي رغيف العيش التاني مش عوزين ناكلوا نموت من الجوع أحسن”.. بهذه الكلمات علق المواطن …أكمل القراءة »
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المسيحيون يكتوون بنار “النعم” في سيناء.. والسيسي يبدأ تنفيذ مشروع نتانياهو
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5 أدلة على عمالة السيسي لإسرائيل..آخرهم لقاء نتانياهو سرًا
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قضية فلسطين.. تقييم استراتيجي 2016 وتقدير استراتيجي 2017
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رغم ولائها له ..قائد الانقلاب يسخر من رموز المؤسسات الإسلامية
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أحمد المحمدي المغاوري : وتبقى الصلاة .. عهد الله الذي لا ينقطع
وتبقى الصلاة .. باقية معنا ما بقي القلب يدق, والعين تطرف, وما بقيت في العمر …أكمل القراءة »
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محمد أبوغدير المحامي :المحن تصنع الأمل وتدفع إلى العمل (2)
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محمد أبوغدير المحامي : المحن تصنع الأمل وتدفع إلى العمل (1)
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الفجر زاد السائرين
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الدعوة والداعية
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كوبر: استبعاد باسم مرسي من المنتخب “اختبار”
كشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب، عن أن قرار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، …أكمل القراءة »
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جيبوتى تحقق فوزها الأول منذ 10 سنوات على جنوب السودان
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الشارقة تصرف موظفيها مبكرا لمتابعة مباراة الإمارات واليابان
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برشلونة يرصد 40 مليون يورو لضم الجزائرى رياض محرز
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26 أبريل موعد إجراء قرعة دورى أبطال افريقيا
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بيان من جماعة الإخوان المسلمين في الذكرى الـ89 لتأسيسها
أصدرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر أمس بياناً في ذكرى تأسيسها على يد الإمام الشهيد …أكمل القراءة »
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حزبان مغربيان يرغبان في الانضمام إلى حكومة العثماني
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حزب العدالة والتنمية يدعو إلى تشكيل الحكومة المغربية سريعًا
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في أول انتخابات يخوضها.. حزب تركي هولندي يفوز بمقاعد في البرلمان
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حزب تونسي: العدالة الانتقالية في البلاد “مغشوشة”
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المفوضية الأوروبية: مغادرة بريطانيا للاتحاد ستكلف 62 مليار دولار
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، إن التكلفة الإجمالية لمغادرة بريطانيا الاتحاد …أكمل القراءة »
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تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية.. اليوم
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دول عربية تنضم للصين واليابان وتنتفض ضد اللحوم البرازيلية
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بالفيديو .. “طباخ بريطانى” يبتكر أغرب طريقة لتقديم الطعام
أثارت فكرة ابتدعها طاهٍ بريطاني، يدعى “انطون بيوتروفسكي”، وتهدف لتقديم الطعام لزبائن مطعمه بمدينة “بليموث” …أكمل القراءة »
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بالفيديو.. سيدة تعثر على ماسة في بيضة مسلوقة
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شاهد..طفلة في الثالثة تلهو بالثعابين دون خوف ووالدها يصورها
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بالفيديو .. الصين تنشئ قطارًا يمر داخل المباني السكنية
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بالفيديو .. طفل سعودي أذن فأبهر السعوديين لهذا السبب
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اليونيسيف: نزوح 1,4مليون طفل عراقى بسبب العنف بالعراق
قال المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أنطونى ليك أن المنظمة تعمل مع …أكمل القراءة »
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10تصرفات تبعد زوجك عن المنزل
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دراسة: نقص السكر فى الدم يضر قلب مرضى السكرى
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مصر بين عهدين .. مرسي والسيسي (دراسة مقارنة)
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت مجلداً يحمل عنوان “مصر بين عهدين: مرسي والسيسي …أكمل القراءة »
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الحفاظ على الثورة في الميدان.. من صان ومن خان؟
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اختيار قيادات مؤسسات الثورة.. مجاملة أم واقع فرض نفسه؟
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الرئيس مرسي اتخذ قرارات لإحباط الانقلاب..ولكن!
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الموافقة على انتخابات مبكرة.. هل كانت تمنع الانقلاب؟
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الانقلابات والتغلب وجهاً لوجه.. دراسة شرعية
دراسة شرعية حول الانقلابات وتعريفها وأنواعها ، والحاكم الظالم الذي ينبغي الخروج عليه ، والحاكم …أكمل القراءة »
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رابعة والنهضة ..الذكرى الثالثة لمذبحة وطن باحث عن الحرية
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تركيا أردوغان تقهر الانقلاب
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مصر ترجع إلى الخلف..الحصاد المر لـ 3 سنوات من الانقلاب
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1000 يوم على المذبحة.. ولا قصاص ولا عدالة ولا ضمير
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ويكيليكس: CIA تخترق أجهزة “أبل” بأساليب لا يستطيع المستخدمون إيقافها
نشر موقع ويكيليكس مجموعة وثائق جديدة مسربة، تعود لوكالة الاستخبارات الامريكية ” CIA”، وتتعلق بأساليب …أكمل القراءة »
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هاكرز يهددون أبل بمسح 200 مليون حساب
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جالاكسي إس 8 يحطم آيفون 7 بلاس في اختبار الأداء
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توقعات بنمو سوق تقنية المعلومات بالشرق الأوسط 3 أضعاف في2021
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سامسونج تسرب أحد مزايا هاتف جلاكسى S8 بالخطأ
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مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بمصر
لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون علي حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، اليوم الجمعة، إثر وقوع …أكمل القراءة »
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حريق يلحق أضرارا بالغة بمسجد يعود للعهد العثماني بشمال اليونان
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الكويت.. مخدرات في السجن المركزي بـ 1.6 مليون دولار
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النيابة تأمر بضبط وإحضار رئيس أكاديمية ”الديب” في واقعة غريق استاد القاهرة
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طعنها 21 طعنة ثم شارك في مراسم الدفن.. تفاصيل جديدة عن قاتل العروس التي ذُبحت قبل زفافها